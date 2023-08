La Russie débute des manœuvres navales en mer Baltique, à proximité de plusieurs pays de l'Otan

"Bouclier océanique 2023". C'est sous cette appellation que la Russie a lancé mercredi des manœuvres navales et aériennes en mer Baltique. Placées sous la direction du commandant en chef de la marine, l'amiral Nikolay Yevmenov, elles prévoient quelque 200 exercices militaires avec "plus de 30 navires et vaisseaux de combats, 20 navires d'approvisionnement, 30 aéronefs (...) et environ 6.000 militaires", a indiqué le ministère de la Défense. L'objectif est de "vérifier la capacité de la flotte militaire à défendre les intérêts nationaux de la Russie", a-t-il ajouté dans un communiqué. La durée de ces déploiements n'a, en revanche, pas été précisée.