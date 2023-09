Guerre en Ukraine : la supériorité aérienne de la Russie "stoppe" la contre-offensive, admet Zelensky

Le président a réclamé de la part des pays occidentaux la livraison rapide de munitions de longue-portée, qui permettent de pilonner les défenses, les arrières et la logistique russe. "Une arme spécifique a un impact spécifique. Plus elle est puissante et de longue portée, plus la contre-offensive ira vite", a-t-il souligné. Kiev se plaint également, depuis des mois, de la lenteur des négociations sur la livraison de chasseurs F-16, alors que le pays ne dispose que d'une flotte réduite et vieillissante d'avions élaborés à l'époque soviétique.