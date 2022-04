Ukraine : le croiseur russe Moskva touché par des missiles ukrainiens, la menace d'une attaque nucléaire russe... Le point sur la situation

Sur le terrain, les combats se poursuivent dans l'est ukrainien ainsi que dans la ville portuaire de Marioupol (sud-est). À Donetsk, la plus grande région du Donbass, où "des combats se déroulent sur toute la ligne de front", trois personnes ont été tuées et sept blessées, selon Kiev. L'autre région de ce bassin minier, celle de Lougansk, a de son côté été le théâtre de 24 bombardements qui ont fait deux morts et deux blessés.

Le parquet ukrainien a annoncé que 10 civils, dont un bébé de sept mois, ont été tués et 35 ont été blessés après des tirs russes sur des bus d'évacuation dans la région de Kharkiv.