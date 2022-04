"Folle guerre" : le milliardaire russe Oleg Tinkov dénonce l'invasion russe en Ukraine

"90% des Russes sont contre cette guerre". C'est ce qu'a dénoncé le milliardaire russe Oleg Tinkov, fondateur de la banque en ligne Tinkoff, grand succès FinTech de ces dernières années. Il a notamment a fustigé une guerre "absurde" russe en Ukraine et a appelé l'Occident à aider à mettre fin à ce "massacre", mardi 19 avril.

Sur Instagram, l'homme de 54 ans a souligné ne voir "aucun bénéficiaire de cette guerre absurde" où "des gens et des soldats innocents meurent". "En se réveillant avec une gueule de bois, les généraux ont compris qu'ils avaient une armée de merde", avant d'ajouter "Et comment l'armée peut être bonne si tout le reste dans le pays c'est de la merde plongée dans le népotisme et la servilité ?".

C'est l'une des critiques les plus importantes émises par un homme d'affaires russes concernant l'offensive russe lancée en Ukraine le 24 février dernier.