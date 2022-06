Le Svalbard, cet archipel dans l'Arctique au cœur de vives tensions entre la Norvège et la Russie

On le surnomme "le talon d'Achille de l'Otan". Situé aux confins de l'Arctique, l'archipel norvégien du Svalbard s'invite dans le conflit ukrainien : Moscou a menacé de "représailles" la Norvège, l'accusant de bloquer le transit de marchandises à destination des Russes installés sur le Svalbard. Preuve que ce territoire, grand comme deux fois la Belgique et peuplé de seulement 3.000 habitants, est situé au carrefour d'une lutte d'influence acharnée.

Le Svalbard offre en effet à des puissances comme la Russie et la Chine une possibilité unique d'étendre leur empreinte dans une région stratégiquement importante et économiquement pleine d'avenir. Et ce, depuis 1920. À l'époque, un traité atypique est signé à Paris. Il reconnaît la souveraineté de la Norvège sur le Svalbard… mais garantit aussi aux ressortissants des Etats signataires (aujourd'hui 46) la liberté d'y exploiter les ressources naturelles "sur un pied de parfaite égalité".