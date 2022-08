Guerre en Ukraine : les exportations de céréales ukrainiennes de retour à un niveau quasi-normal

La guerre opposant Moscou et Kiev a eu un retentissement exceptionnel sur le monde entier, l’Ukraine étant l’un des plus grands producteurs et exportateurs de céréales de la planète, avec près de 9% des exportations totales de blé dans le monde en 2020. La donne a cependant changé depuis le 22 juillet et la signature d’un accord entre l’Ukraine et la Russie, sous égide des Nations Unies et de la Turquie, permettant à une trentaine de navires de quitter les ports ukrainiens avec des centaines de milliers de tonnes de productions céréalières à destination de l’étranger.