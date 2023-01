Livraison de chars Leopard à l'Ukraine : sous pression, Olaf Scholz va-t-il céder ?

Une sortie qui détonne avec la ligne officielle du successeur d'Angela Merkel, qui a toujours veillé à ne pas avoir de position ferme tant sur les livraisons indirectes de chars Leopard à Kiev que directes, en piochant dans les stocks issus de l'armée allemande. "La manière dont nous avons agi par le passé est toujours étroitement coordonnée avec nos amis et alliés et nous continuerons à agir en fonction de la situation concrète", a simplement répété Olaf Scholz, le jour même, au cours d'une cérémonie à la Sorbonne, à l'occasion du 60e anniversaire du traité de réconciliation entre l'Allemagne et la France.

Si "la décision (...) dépend de beaucoup de facteurs et est prise à la chancellerie", a rappelé, à la chaîne ARD, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius, la déclaration de sa cheffe de la diplomatie met Olaf Scholz au pied du mur. Et témoigne d'une certaine impatience, au sein même de la coalition. À l'instar des Verts, qui affichent une ligne plus volontariste que le chancelier au sujet du soutien militaire à l'Ukraine, les libéraux, autres partenaires du SPD, grincent des dents.