La Russie peut-elle être exclue du Conseil de sécurité de l’ONU ?

À ce titre, on pourrait donc penser qu’il est juridiquement possible d’exclure la Russie du Conseil de sécurité de l'ONU pour les actes de ses soldats en Ukraine, dirigés en particulier contre la population civile. Mais ce n’est pas si simple. En effet, l’exclusion de Moscou nécessite... le vote russe. Comme le prévoit l’article 6 de la Charte de l’ONU, ce vote doit se faire "sur recommandation du Conseil de sécurité". Or, la Russie dispose d'un droit de véto, qu’on ne peut lui retirer que dans un cas, d’après Raphaël Maurel : "L'article 27§2 de la Charte prévoit en effet que les décisions du Conseil de sécurité sont prises 'par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents'... sauf s'agissant des questions de procédure. La recommandation de l'exclusion d'un membre ne peut pas être considérée comme une question de procédure : il faut bel et bien l'aval des cinq permanents. Dès lors, la Russie a le pouvoir de bloquer l'ensemble de la procédure, ce qu'elle ne manquera pas de faire".

Un blocage qui serait aussi possible en cas de suspension éventuelle de la Russie, une procédure encadrée par l’article 5 de la Charte. Volodymyr Zelensky a également évoqué l’éventualité de réformer le système de l’ONU pour que "le droit de veto ne signifie pas le droit de tuer". Mais une révision du texte pour assouplir la procédure d’exclusion d’un pays membre du Conseil de sécurité n’est pas non plus possible puisque celle-ci nécessiterait là encore l’aval de tous ses membres permanents.