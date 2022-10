Menace nucléaire de Poutine : les images d'un convoi ferroviaire russe interrogent

Pour le Times, le scénario d'un transport militaire en liant avec l'activité nucléaire de la Russie est à prendre au sérieux. Surtout que, selon le quotidien britannique, l'Otan aurait averti ses membres que Vladimir Poutine pourrait mener un essai nucléaire à la frontière avec l'Ukraine. Un essai dont doute le camp occidental. Certes, après avoir essuyé plusieurs revers militaires, Vladimir Poutine a menacé de recourir à "tous les moyens" pour défendre l'intégrité territoriale de la Russie. Mais dans l'immédiat, les analystes militaires relativisent ce risque. Et la Maison Blanche assure n'avoir vu aucune activité indiquant un plan d'attaque.

En outre, selon l'Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement nucléaire (Unidir), les préparatifs d'une attaque seraient évidents. Un rapport de 2017 de cet institut dresse la carte de 47 sites de stockage nucléaire à travers la Russie. Ceux-ci sont surveillés constamment et en détail par les satellites de renseignement et de surveillance militaire des États-Unis et d'autres pays. Ils peuvent même être surveillés par des satellites commerciaux, comme le montrent les images très répandues et régulièrement mises à jour des activités d'installations nucléaires nord-coréennes.