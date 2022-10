Nucléaire : Joe Biden alerte sur un risque "d'apocalypse"

C’est sur un ton grave que Joe Biden, présent jeudi 6 octobre à une collecte de fonds de New York, a évoqué le conflit ukrainien et les récentes prises de parole de Vladimir Poutine. "Nous n'avons pas été confrontés à la perspective d'un Armageddon depuis Kennedy et la crise des missiles de Cuba", a averti le président américain, alors que son homologue russe a multiplié les menaces ces dernières semaines, allant jusqu’à évoquer la bombe nucléaire dans un discours télévisé, le 21 septembre.