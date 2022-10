Mobilisation : deux Russes fuient vers l'Alaska et demandent asile aux États-Unis

Depuis le 24 février 2022, l'armée russe a attaqué l'Ukraine, sous les ordres du président Vladimir Poutine. Cela fait désormais plus de sept mois que les deux clans ne s'entendent pas et se battent pour leurs territoires. Pour éviter d'être engagés dans la guerre, de nombreux Russes et Ukrainiens ont quitté leur pays d'origine pour tenter de vivre une vie meilleure. Mardi 4 octobre, deux citoyens russes sont arrivés par la mer en Alaska et réclament l'asile aux États-Unis. Une information confirmée ce jeudi 6 octobre par plusieurs responsables de cette région arctique toute proche de la Russie.