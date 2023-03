Norvège : quand TikTok vient freiner la production d'armes pour l'Ukraine

"Nous sommes inquiets, car nous voyons que notre croissance future est en concurrence avec le stockage de vidéos de chats", a estimé non sans ironie Morten Brandtzaeg, le directeur général de Nammo. Cette entreprise, codétenue par le pouvoir norvégien, a regretté de ne pas pouvoir agrandir son site dans le centre du pays. Surtout que les commandes de l'Union européenne sont là : elles ont été multipliées par 15 depuis un an, à cause du conflit en Ukraine.

Toujours selon Morten Brandtzaeg, la présence de TikTok dans cette petite ville de Norvège interroge : "Je n'exclus pas que ce soit par pure coïncidence que cette entreprise chinoise soit proche d'une entreprise de défense."