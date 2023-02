Nouvel entretien téléphonique entre Macron et Zelensky autour d'un plan de paix pour l'Ukraine

Sur Twitter, le président ukrainien a ainsi salué "la poursuite d'un dialogue amical" avec le chef de l'État français, expliquant avoir abordé notamment "la coopération en matière de défense" et "la mise en place du plan de paix". Un sujet confirmé par l'Élysée, qui a ainsi indiqué qu'Emmanuel Macron avait "réaffirmé son attachement au plan de paix en 10 points proposé par le président Zelensky et lui a assuré qu'il soutiendrait cette initiative sur la scène internationale lors des prochains événements diplomatiques".

L'Élysée a ajouté que les deux dirigeants avaient également "évoqué le rappel fait (vendredi à la conférence annuelle de Munich sur la sécurité) auprès des partenaires européens et de l'OTAN de la nécessité de renforcer et d’accélérer le soutien militaire à l’Ukraine et au peuple ukrainien".