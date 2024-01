Ukraine : opposé à son commandant en chef, Zelensky a-t-il remporté la bataille ?

Depuis plusieurs mois, des tensions sont apparues entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son général, Valeri Zaloujny. Lundi, le possible renvoi du chef des armées s'est propagé sur les réseaux sociaux et dans les médias ukrainiens. On fait le point, alors que cette information n'est, pour le moment, pas effective.

La crise aurait-elle atteint son point de non-retour ? Depuis plusieurs mois, des tensions sont apparues aux plus hautes fonctions de l'Ukraine. Entre le général Valeri Zaloujny, sur le devant de la scène depuis le début de l'invasion russe de son pays, et Volodymyr Zelensky, les relations n'étaient plus au beau fixe. Au point que le président ukrainien aurait demandé au militaire de démissionner.

Hier, le président a demandé à Zaloujny de démissionner, mais il a refusé Oleksiy Goncharenko

Lundi 29 janvier, une avalanche de publications, sur les réseaux sociaux et dans les médias ukrainiens, rapportaient effectivement cette demande de démission. Certains affirmaient que le commandant en chef de l'armée ukrainienne, nommé à son poste en 2021, quelque mois avant le début de l'invasion russe, allait être remplacé par le chef du renseignement militaire Kyrylo Boudanov ou le commandant des troupes terrestres Oleksandre Syrsky.

Plusieurs médias ukrainiens ont ensuite indiqué que le chef de l'État avait bien rencontré Valeri Zaloujny lundi pour lui annoncer sa décision de le limoger. Il lui aurait proposé à la place un poste d'ambassadeur ou de conseiller, ce que le militaire a décliné. "Hier, le président a demandé à Zaloujny de démissionner, mais il a refusé", racontait également dans le média britannique The Guardian, ce mardi 30 janvier le député ukrainien de l'opposition, Oleksiy Goncharenko, par ailleurs proche du général.

Des spéculations toujours en cours

La présidence a fini par nier le renvoi du général, tandis que sur X, le ministère de la Défense écrivait, dans une publication depuis supprimée : "Chers journalistes, nous répondons immédiatement à tout le monde : non, ce n'est pas vrai". Le message ne précise pas quel sujet il évoque, partant du principe que tout le monde comprenait à quoi il faisait référence.

Cela n'a néanmoins pas fait cesser les spéculations. "Je pense que c'est vrai, on attend le décret présidentiel" en ce sens, indiquait ainsi à l'AFP une source militaire haut placée. "La démission de Zaloujny n'est qu'une question de temps et de circonstances", a commenté sur Facebook l'analyste politique ukrainien Volodymyr Fesenko.

Selon des sources ukrainiennes haut placées, Volodymyr Zelensky et son entourage reprochent depuis des mois à Zaloujny et son état-major l'absence d'avancées sur le front. Certains médias affirment également que la présidence est jalouse de la popularité du général. Selon des sondages publiés en décembre, la cote de confiance du commandant atteint les 92% contre 77% pour Volodymyr Zelensky. Par ailleurs, le limogeage du militaire serait perçu négativement par 72% des Ukrainiens. Le service ukrainien de la BBC rapporte de son côté que le limogeage de Zaloujny aurait été repoussé en raison de l'opposition des alliés occidentaux de Kiev.

En attendant, ces tensions n'ont pas manqué d'être commentées côté russe. "Le régime de Kiev a beaucoup de problèmes, les choses ne vont pas bien là-bas", déclarait aux journalistes le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov. "Il est évident que l'échec de la contre-offensive (ukrainienne de 2023) et des problèmes sur le front entraînent des contradictions croissantes entre les représentants du régime de Kiev, tant militaires que civils", a-t-il ajouté.