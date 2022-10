Pont de Crimée touché par une énorme explosion : les dégâts vus de l'espace

Ce pont, hautement stratégique et symbolique parce qu'il relie la Russie à la péninsule de Crimée, a pu rouvrir à la circulation routière et ferroviaire, dans la soirée de samedi 8 octobre. Pourtant, une énorme explosion, attribuée à l'explosion d'un camion piégé, a partiellement détruit cet édifice surnommé le pont "Poutine". Ce sont ces dégâts qu'ont capté à 11h01, heure locale, les satellites de la compagnie Maxar. On peut voir le panache de fumée provoqué par le convoi de wagons-citernes qui a longtemps brûlé sur la partie ferroviaire et les deux travées d'une des deux voies routières qui se sont effondrées.