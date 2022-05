Ukraine : pourquoi l’embargo européen sur le pétrole russe tarde à se concrétiser ?

Seulement voilà, trois semaines après ces annonces, l'embargo tant espéré par les Ukrainiens n'a toujours pas été entériné. Face à la passivité occidentale, Volodymyr Zelensky a d'ailleurs remis une pièce dans la machine ce lundi, lors du forum de Davos. "Il ne devrait y avoir aucun commerce avec la Russie", a-t-il martelé. "Nous comprenons que l'Europe essaye d'estimer le coût que cela va avoir pour son économie. Mais de l'autre côté, il y a l'Ukraine, il y a une vraie guerre", a insisté la ministre ukrainienne de l'Économie, Ioulia Svyrydenko.

"Il n'y a plus que quelques États, surtout la Hongrie, qui ont signalé des problèmes", a rassuré quelques heures plus tard Robert Habeck. Mais "les discussions se poursuivent" et "je pense que nous allons réussir une percée d'ici à quelques jours", a précisé le ministre allemand de l'Économie. "Un embargo est à portée de main", espère-t-il. Mais alors, qu'est-ce qui continue de bloquer ?