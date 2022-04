Guerre en Ukraine : pourquoi la Russie veut à tout prix conquérir le Donbass

Un pied en Ukraine, l'autre en Russie. Depuis trente ans et la chute du Mur de Berlin, la région du Donbass – sur laquelle Moscou a lancé ce mardi une offensive – est convoité par Moscou. Le régime de Vladimir Poutine lorgne en effet sur ces territoires situés juste derrière sa frontière, où vivent environ six millions de personnes, à cheval entre "l'oblast" ("région") de Donetsk et celui de Lougansk.

Historiquement, Vladimir Poutine en est convaincu : le Donbass et la Russie ne font qu'un. Outre la Russie kiévienne, cette principauté ayant existé du IXe au XIIIe siècle, l'autocrate s'appuie sur le fait que cette région - de même qu'une large partie de l'Est ukrainien - est peuplée de russophones devant être protégés du nationalisme ukrainien. Difficile de nier la russophilie de cette zone. Néanmoins, celle-ci est due - en partie au moins - à la russification forcée et à son repeuplement après la Seconde Guerre mondiale, avec l'arrivée de centaines de milliers d'ouvriers russes.