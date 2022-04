Ukraine : Marioupol résiste, Zelensky accuse Moscou de vouloir "détruire" le Donbass... Le point sur la situation

Le Donbass sous "bombardement constant". Volodymyr Zelensky a accusé dimanche la Russie de vouloir "achever et détruire" toute la région orientale du Donbass, promettant que tout serait fait pour la défendre. "Tout comme les militaires russes détruisent Marioupol, ils veulent anéantir d'autres villes et d'autres communautés dans les régions de Donetsk et de Lougansk (les deux principaux oblasts du Donbass, ndlr)", a-t-il déclaré dans un message-vidéo. Le chef d'Etat a par ailleurs rappelé aux alliés occidentaux que, selon lui, "la nécessité d'un embargo sur les livraisons de pétrole en provenance de Russie s'impose chaque jour davantage".

"Le bombardement constant de la région (de Lougansk) se poursuit", a dans le même temps déploré son gouverneur ukrainien, Serguiï Gaïdaï. La localité de "Zolote a été durement touchée aujourd'hui. Ils ont délibérément visé un immeuble de cinq étages (...) Deux personnes ont été tuées et cinq blessées". Le ministère russe de la défense a assuré dimanche que "des missiles de haute précision avaient détruit des entrepôts de carburant et de munitions" à Barvinkove, dans la région d'Izioum, et à Dobropillia, près de Donetsk.

Nouvelles victimes civiles à Kharkiv. Plus au nord, à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, au moins cinq personnes ont péri dimanche et 20 autres blessées dans une série de frappes russes, selon le gouverneur régional Oleg Sinegoubov."Rien que ces quatre derniers jours, 18 personnes ont été tuées et 106 blessées" dans les bombardements sur cette cité, a de son côté assuré la présidence ukrainienne. Des journalistes de l'Agence France-Presse présents sur place ont entendu deux bombardements et vu cinq incendies se propager dans les quartiers d'habitation du centre-ville.

De nouveaux tirs près de Kiev. Moscou a annoncé dimanche avoir tiré des missiles de haute précision sur une usine de munitions près de Brovary. Cette région autour de la capitale ukrainienne avait été relativement épargnée par les bombardements depuis le retrait de l'armée russe de la zone fin mars. Mais ces trois derniers jours, les forces russes ont procédé à plusieurs frappes sur des usines militaires, mettant à exécution leur menace d'intensifier leurs attaques dans la région suite à la destruction jeudi du fleuron de leur flotte en mer Noire.