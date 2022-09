Daghestan, Bouriatie... les minorités en première ligne de la mobilisation en Russie

Comme l'a relevé Olivier Ferrando, enseignant et spécialiste de l'Asie centrale post-soviétique, "les Centrasiatiques constituent, et de loin, la plus grande communauté de résidents étrangers en Russie, avec au moins 2 millions d'Ouzbeks, 1 million de Tadjiks, autant de Kirghiz et 200,000 Kazakhs". Or, en raison du contexte économique, nombre d'entre eux pourraient être tentés de servir pour l'armée de Moscou. Au grand dam de leurs pays d'origine : "L'Ouzbékistan vient de mettre en garde ses citoyens contre toute implication dans le conflit, rappelant que le code pénal punit de 3 à 5 ans tout engagement dans l'armée d'un État étranger", rappelle Olivier Ferrando. Le Kirghizistan en a fait autant.