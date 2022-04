ONU : la Russie suspendue du Conseil des droits de l'Homme

Parmi les pays ayant voté contre, outre la Russie et le Bélarus, figurent la Chine- qui prétend redouter qu'on ne jette ainsi "de l'huile sur le feu"- l'Iran, le Kazakhstan et Cuba. Plusieurs pays africains, sur lesquels Moscou avait mis la pression, ont en revanche choisi de s'abstenir, comme l'Afrique du Sud et le Sénégal. Ils ont toutefois déploré que la résolution "préjuge des

résultats de la commission d'enquête", créée début mars par le Conseil des droits de l'Homme. Le Brésil, le Mexique et l'Inde ont finalement, eux aussi, adopté la même position abstentionniste.