Poutine riposte : près de 80 missiles tirés sur l'Ukraine, Kiev attaqué

Ces frappes interviennent après la destruction partielle du pont reliant la Crimée annexée par la Russie en 2014 et le territoire russe. Le président russe Vladimir Poutine convoque lundi, selon le Kremlin, son conseil de sécurité composé des principaux ministres, responsables politiques et représentants des services de sécurité et de l'armée russes. Dimanche, il a accusé l'Ukraine d'avoir organisé l'explosion, un "acte terroriste". Des représailles étaient attendues, du fait de la portée stratégique et symbolique de cet ouvrage d'art, inauguré en 2018 par Vladimir Poutine.