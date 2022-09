Russie : le service militaire, une obligation pour plus de 250.000 hommes chaque année

Autre crainte : partir au front, sans expérience. Le 9 mars, le ministère de la Défense a d'ailleurs reconnu que des conscrits combattaient en Ukraine et que certains avaient été faits prisonniers. Mais l'armée russe a assuré que ceux-ci avaient été envoyés sur le front par erreur et rapatriés depuis. Le Kremlin affirme que seuls des soldats et officiers professionnels, ayant signé un contrat, combattent actuellement en Ukraine. "Les appelés ne sont pas envoyés et ne sont pas encouragés à participer à l'opération", a dit Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence.

Même si les troupes russes se sont fortement professionnalisées depuis le milieu des années 2000, la conscription persiste pour des raisons budgétaires, mais aussi culturelles, dans un pays cultivant de longue date le culte de l'armée et du patriotisme. Un culte qui ne semble pas prêt de flancher : en aout dernier, Vladimir Poutine a signé un décret visant à augmenter de 10% les effectifs militaires de l'armée. Il prévoit l'arrivée de 137.000 nouveaux militaires. D'après les chiffres officiels, l'armée russe comptait en 2017 au dernier recensement 1,9 million de personnes, dont un peu plus d'un million de combattants.