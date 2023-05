Guerre en Ukraine : près de 500 enfants morts dans le conflit, selon le procureur général ukrainien

Si ces chiffres proviennent directement de Kiev, ils correspondent à un précédent décompte du Haut-Commissaire des Nations-Unies aux droits de l’homme, datant de février. Celui-ci indiquait que parmi les nombreuses victimes de la guerre, figuraient "plus de 60 % de femmes" et "plus de 480 enfants". Des chiffres qui ne peuvent qu'être "partie émergée de l’iceberg" à cause du peu d’éléments à la disposition des organisations indépendantes pour les vérifier.

"Plus de 90 % des victimes civiles enregistrées ont été causées par l’utilisation d’armes explosives ayant des effets sur une vaste zone, notamment des tirs d’artillerie lourde, des systèmes de roquettes à lancement multiple, des missiles et des frappes aériennes", prévenait alors le Haut-Commissariat, à l’occasion de ce rapport à un an du début de l’invasion russe.