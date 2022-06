Guerre en Ukraine : que sont les canons Panzerhaubitze 2000, que Berlin livre à Kiev ?

Fabriqué par l'industriel Krauss-Maffei Wegmann (KMW), le Panzerhaubitze 2000 (PzH) est présenté comme "l'un des systèmes les plus modernes" par la Bundeswehr, l'armée allemande elle-même. Et pour cause, ce canon de 155 mm, qui repose sur un camion blindé, est capable de tirer neuf à dix coups par minute, dont les trois premiers en dix secondes. Selon certains médias allemands, il peut également envoyer jusqu'à six obus - sur des trajectoires plus ou moins inclinées - pour qu'ils atteignent leur cible en même temps.