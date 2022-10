Que sont les Shahed 136, ces drones iraniens utilisés par la Russie ?

Mais alors, en quoi consiste ce drone, qui nourrit peurs et fantasmes ? "Le Shahed 136 est un drone suicide d'assez grande taille (d’une longueur de 3,5 m et d’une largeur de 2,5 m , ndlr) de construction à bas coûts", explique à l'AFP Pierre Grasser chercheur français associé au centre Sirice à Paris. "Il atteint sa cible par coordonnées GPS, entrées avant son décollage. Il évolue ensuite en autonomie, volant assez bas et atteignant une cible qui est nécessairement fixe à quelques centaines de kilomètres", ajoute-t-il. À noter que, selon le constructeur, le lancement se fait à partir de rack contenant 5 drones, installé sur le pont d'un camion. Une installation qui permet flexibilité, imprévisibilité et déplacements rapides.