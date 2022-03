Renault suspend ses activités en Russie, le chef de la diplomatie ukrainienne salue la décision

Quelques heures plus tôt, ce même ministre avait accusé le groupe automobile français de soutenir "une guerre brutale d’agression". Il avait posté un tweet accompagné d’un montage photo montrant, d'un côté, le "positionnement du groupe Renault" et son slogan "Passion pour la vie" avec un client souriant et, de l'autre, la "position" du constructeur, avec un civil devant une voiture détruite et l'inscription "Sponsor de la guerre de Poutine".