Guerre en Ukraine : le rouble russe au plus bas depuis un an

En cause, en partie, la baisse des revenus des exportations. Selon des chiffres de l'Agence internationale de l'énergie rapportés par Le Monde, le pays dirigé par Vladimir Poutine a tiré 11,6 milliards de dollars de ses exportations de produits pétroliers en février 2023. Un total 19% inférieur à celui observé un mois plus tôt, et surtout 42% plus bas que l'an dernier à la même époque. Une baisse attribuable, selon la même source, aux sanctions occidentales, les volumes d'exportations n'ayant pas diminué dans ces proportions.

Ces derniers jours, le président russe a lui-même mis en garde contre les conséquences "négatives" des sanctions "à moyen terme", une première depuis le début de l'offensive en Ukraine. "Le retour à une trajectoire de croissance ne doit pas nous conduire à nous relâcher", a-t-il martelé, admettant qu'il restait "des problèmes" à "résoudre."