Deux redoutables "drones tueurs" pour un dollar : l'offre d'une société américaine à l'Ukraine

Les États-Unis ont déjà fourni à Kiev plusieurs petits drones de combat et de surveillance, mais aucun ne bénéficiaient des technologies et des capacités de longue portée des Reaper et des Grey Eagle de General Atomics. "Depuis le début de l'invasion russe, nous avons commencé à chercher des manières de répondre aux demandes des forces ukrainiennes avec nos produits notamment le Reaper MQ-9 et le Gray Eagle MQ-1C", a déclaré le directeur général de General Atomics Aeronautical Systems, Linden Blue dans un communiqué.

Les deux appareils qui pourraient être livrés sont des drones d'entraînement. Ils seraient accompagnés d'une station de contrôle et d'autres équipements. La société a également proposé de former gratuitement les forces ukrainiennes pour pouvoir contrôler les engins. Toutefois, l'Ukraine ou un autre acteur devra payer pour le transport des drones - estimé à 10 millions de dollars - et la mise en place de l'opération pour les faire voler au-dessus du champ de bataille, a précisé le directeur général de l'entreprise qui a estimé qu'il était "grand temps d'aider les forces ukrainiennes au niveau du renseignement nécessaire pour gagner cette guerre".