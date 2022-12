Risque nucléaire, dauphins victimes... Le point sur la situation en Ukraine

Région de Donetsk : 16 morts et 4 blessés dans un accident. Sur le terrain, un camion de l'armée russe ainsi qu'un mini-bus de civils sont entrés en collision ce mercredi dans une zone de l'Est de l'Ukraine sous contrôle de Moscou, faisant au moins 16 morts et quatre blessés, ont indiqué les autorités locales. Le chef des séparatistes prorusses de Donetsk, Denis Pouchiline, a précisé que l'accident a eu lieu entre les localités de Torez et Chakhtiorsk, dans la région de Donetsk. "Cette tragédie a coûté la vie à 16 personnes, dont certains de nos défenseurs", a-t-il indiqué, sans préciser toutefois le nombre de militaires tués.

150.000 soldats russes déployés en Ukraine. La Russie a déployé en Ukraine près de la moitié des hommes recrutés lors de la mobilisation partielle des réservistes, soit environ 150.000 soldats, a annoncé ce mercredi le président Vladimir Poutine. "Sur 300.000 de nos combattants mobilisés, nos hommes, nos défenseurs de la Patrie, 150.000 se trouvent dans la zone d'opération", a-t-il détaillé lors d'une réunion télévisée, précisant que 77.000 sont envoyés directement au combat.

Le froid hivernal, nouvelle stratégie militaire russe ? La Russie cherche à geler les combats en Ukraine pendant l'hiver afin de renforcer ses forces en vue d'un nouvel assaut au printemps, a affirmé ce mercredi le chef de l'Otan, Jens Stoltenberg : "Ce que nous voyons maintenant, c'est que la Russie tente d'imposer une sorte de gel de cette guerre, au moins pour une courte période, afin qu'elle puisse se regrouper, réparer, récupérer et ensuite essayer de lancer une plus grande offensive au printemps prochain". Le secrétaire général de l'Alliance atlantique a déclaré que les membres de l'Otan poursuivaient leur fourniture "sans précédent" d'armes et de soutien à l'Ukraine, malgré les inquiétudes autour d'un épuisement des stocks occidentaux.