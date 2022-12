Combats à Bakhmout, Biden et Macron réunis... Le point sur la situation en Ukraine

Joe Biden et Emmanuel Macron réunis. Le président de la République française s'est envolé vers les États-Unis, pour une visite d'État. Lors de ce déplacement, Joe Biden et Emmanuel Macron se sont engagés, dans un communiqué commun, à soutenir l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra". Les chefs d'États ont réaffirmé "le soutien continu de leurs pays à l'Ukraine" et s'engagent notamment à lui fournir "une aide politique, sécuritaire, humanitaire et économique aussi longtemps qu'il le faudra".

"Nous avons toujours été sur la même ligne : aider l’Ukraine à résister, ne rien céder à nos valeurs et aux principes de la Charte des Nations-Unies, éviter toute escalade incontrôlée dans ce conflit et acter qu’au moment opportun, nous serons là pour aider à bâtir la paix", a lancé Emmanuel Macron, lors d'une conférence de presse aux côtés de Joe Biden.