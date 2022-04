Guerre en Ukraine : 10 milliards d'euros réunis lors d'une collecte internationale

Un montant record. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé ce samedi que l'opération "Stand up for Ukraine" avait permis de réunir 10,1 milliards d'euros destinés à soutenir l'Ukraine. "La solidarité des pays, des entreprises et des personnes du monde entier offre un peu de lumière en cette heure sombre [...] Une fois que les bombes auront cessé de tomber, nous aiderons le peuple ukrainien à reconstruire son pays. Nous continuerons à défendre l'Ukraine", a-t-elle ajouté.

Cette collecte était organisée par l'Union européenne, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et l'organisation internationale Global Citizen, afin de collecter des fonds pour les déplacés et réfugiés ukrainiens.