118 localités bombardées en 24 heures : l'Ukraine dénonce la plus vaste attaque russe de l'année

Un déluge d'obus s'est abattu sur l'Ukraine. Kiev a accusé, mercredi 1er novembre, la Russie d'avoir bombardé plus de 100 localités ces 24 dernières heures, le plus grand nombre en simultané en 2023. "Durant les 24 dernières heures, l'ennemi a bombardé 118 localités dans dix régions", a annoncé, dans un message posté sur son compte Telegram, le ministre ukrainien de l'Intérieur, Igor Klimenko. "Il s'agit du plus grand nombre de villes et villages à subir une attaque depuis le début de l'année".

Les bombardements de la nuit ont tué une personne dans la région de Kharkiv, au nord-est du pays, et une autre personne dans la région de Kherson, au sud, ont rapporté des responsables locaux. Une attaque de drone russe a aussi fait un mort et quatre blessés à Nikopol. Par ailleurs, une autre offensive russe sur une raffinerie de pétrole à Krementchouk, dans le centre de l'Ukraine, qui n'a pas fait de victimes, a nécessité l'envoi de plus d'une centaine de pompiers pour combattre l'incendie.