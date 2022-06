Ukraine : Severodonetsk bombardée, 20% du territoire occupé… Le point sur la situation au 100e jour de guerre

125.000 km², soit "environ 20%" du territoire ukrainien, sont occupés par les Russes, selon Kiev. Trois mois après le début de l’offensive, les forces russes et prorusses ont avancé dans l’Est et au Sud, le long de la mer Noire et de la mer d’Azov. Désormais, elles contrôlent un corridor stratégique qui relie l’Est russe à la Crimée, occupée depuis 2014.