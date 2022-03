Guerre en Ukraine : Facebook autorise les posts appelant à la "mort des envahisseurs russes"

Les courriels internes consultés par Reuters montrent par ailleurs que Meta va autoriser les messages faisant l'éloge du régiment Azov, un groupe ukrainien paramilitaire d'extrême droite, à l’idéologie néonazie, banni de Facebook en 2019. Cette information avait déjà été dévoilée par The Intercept le 24 février. Joe Osborne, porte-parole de Meta, avait alors déclaré qu’il y aurait "pour le moment, une petite exception pour l'éloge du régiment Azov strictement dans le contexte de la défense de l'Ukraine, ou pour son rôle en tant qu'élément de la garde nationale ukrainienne".

Pour Emerson Brooking, chercheur résident à l'Atlantic Council, un groupe de réflexion américain, les exceptions autorisées par Meta représentent une tentative de s'adapter à une situation extrêmement mouvante et tendue. "Facebook essaie d'écrire des règles de guerre en temps réel", résume à l'AFP ce spécialiste de la désinformation en ligne. "La guerre et la violence sont liées de manière inextricable, il est impossible de les séparer."

Le spécialiste reconnaît qu'il existe un risque de débordement qui pourrait nuire à la population russe, au-delà de ses seuls militaires et dirigeants politiques. "On observe à travers l'histoire que les actions violentes d'un pays contre un autre mènent à des appels à la violence, à l'intolérance ou à la haine contre les étrangers associés au pays agresseur", explique-t-il. "On peut penser aux persécutions aux États-Unis contre les Allemands pendant la Première Guerre mondiale ou contre les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale." Pour autant, le changement proposé par Facebook "désapprouve clairement les appels à la déshumanisation de l'ensemble des Russes", rappelle-t-il.