Chars russes aux portes de Kiev, couloirs humanitaires… Le point sur la situation en Ukraine

Kiev. Des chars russes sont arrivés jeudi à la lisière nord-est de la capitale ukrainienne Kiev, qu'ils menacent d'encercler après être déjà parvenus dans ses faubourgs nord et ouest. La moitié de la population de l'agglomération de Kiev a fui en deux semaines, selon le maire de la capitale Vitali Klitschko, qui estime la population restante à "un peu moins de deux millions d'habitants".

"Mise en scène". L'armée russe a qualifié jeudi de "mise en scène" de "nationalistes" ukrainiens la frappe ayant visé la veille une maternité et un hôpital pédiatrique de la ville encerclée de Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine. Cette attaque qui a fait trois morts, dont une fillette, a suscité une vague de condamnations internationales. Ce jeudi, Emmanuel Macron a dénoncé "un acte de guerre indigne et amoral". L'ambassadeur adjoint de la Russie à l’ONU, Dmitry Polyanskiy, a pour sa part affirmé que la maternité, occupée par des "combattants", "n'accueille plus depuis longtemps de femmes proches d'accoucher". Selon lui, les photos montrant une femme enceinte devant cet hôpital détruit sont un montage.

Des armes biologiques ? Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira ce vendredi après-midi en urgence sur la fabrication supposée d'armes biologiques en Ukraine, à la demande de Moscou, qui accuse Washington et Kiev de gérer des laboratoires destinés à produire des armes biologiques en Ukraine, ce qui a été démenti par les deux capitales. "Je suis le président d'un pays décent, d'un peuple décent, et je suis le père de deux enfants. Personne ne développe une quelconque arme chimique ou de destruction massive sur mon territoire", a assuré Volodymyr Zelenski dans une adresse à la nation.