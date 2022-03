Marioupol, ville martyre : retour sur trois semaines de siège

Alors que les missiles s'abattent sans discontinuité sur la ville depuis le 24 février, la situation bascule un peu plus dans l'horreur pour les habitants le 9 mars. L'hôpital pédiatrique de Marioupol est alors complètement détruit par un raid de l'aviation russe. Les images de femmes enceintes ensanglantées qui sortent des décombres font la une des journaux sur la scène internationale. Trois personnes, dont une fillette, perdent la vie tandis qu'au moins 17 autres sont blessées.

Volodymyr Zelensky dénonce un "crime de guerre". Paris parle de frappes "inhumaines et lâches". La Maison Blanche dénonce un usage "barbare" de la force contre des civils et le Premier ministre britannique Boris Johnson qualifie d'"immoral" le bombardement de l'hôpital pour enfants. L'incident survient à la veille de négociations entre l'Ukraine et la Russie pour la mise en place de corridors humanitaires afin d'évacuer la ville.