Guerre en Ukraine : au moins 21 morts dans la région de Kherson après des frappes russes "massives"

Des frappes "massives". Mercredi 3 mai, au moins 21 personnes sont mortes dans la région du sud de l'Ukraine, Kherson après des frappes russes, a annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une annonce accompagnée de photos dures montrant des victimes au sol. Le parquet général ukrainien avait qualifié ces frappes de "massives", un peu plus tôt.

Quarante-huit autres personnes ont été blessées selon le chef de l'État ukrainien.

La ville de Kherson, elle, va faire l'objet d'un couvre-feu à partir de vendredi et pour plus de deux jours. Volodymyr Zelensky a précisé que les frappes avaient touché "une gare, un magasin d'outillage, un supermarché et une station-service". "Savez-vous ce que ces lieux ont en commun ? La trainée sanglante que la Russie laisse avec ses obus, tuant des civils à Kherson et dans la région", a tweeté le président ukrainien.

"Le monde a besoin de voir et de savoir cela. Nous ne pardonnerons jamais aux coupables. Nous vaincrons l'État maléfique et demanderons des comptes à tous les auteurs !", a aussi déclaré Zelensky sur Twitter (attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité).

Selon les autorités locales et nationales, deux frappes sur un supermarché et la gare de la ville de Kherson, près de la ligne de front, ont fait au moins quatre morts et plusieurs blessés, et un autre bombardement a tué trois personnes qui travaillaient à la réparation d'un site énergétique dans la région. Les détails sur les autres frappes russes n'étaient pas disponibles dans l'immédiat.