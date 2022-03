Guerre en Ukraine : Jean Castex annonce que 26.000 réfugiés sont arrivés en France

De plus en plus d'Ukrainiens fuient leur pays dévasté par la guerre. Selon les derniers décomptes de l'ONU, près de 3,5 millions d'entre eux ont quitté l'Ukraine. Et le chiffre ne cesse d'augmenter au fil des jours. En France, le pouvoir s'organise pour accueillir et héberger ces réfugiés, souligne, ce mardi, Jean Castex, en conférence de presse devant le ministère de l'Intérieur.

À ce jour, et depuis le début de l'offensive russe, "plus de 26.000 ont été recensés à l'entrée du territoire pour rejoindre de la famille ou d'autres pays", annonce le Premier Ministre. Parmi eux, "10.500 ressortissants se sont vus délivrer une autorisation provisoire de séjour" dans le cadre de la protection temporaire proposée par l'UE, dont "40 % ont été délivrés en Ile-de-France et dans les Alpes-Maritimes".