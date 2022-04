Ukraine : 3 hommes retrouvés morts, visiblement torturés, près de Boutcha

Face aux nombreuses exactions recensées dans la région, la justice ukrainienne a mis en examen dix soldats d'une brigade russe en poste durant leur brève occupation en mars dernier. Ils sont recherchés pour "traitement cruel de civils et d'autres violations de la loi et des coutumes de la guerre". Dès le 2 avril dernier, après la découverte de dizaines de cadavres à Boutcha, Volodymyr Zelensky a accusé l'armée russe d'avoir commis ces exactions, puis, plus tard, a dénoncé "un génocide".