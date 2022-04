Guerre en Ukraine : 3000 personnes évacuées de la région de Marioupol, frappe en Russie... Le point sur la situation

SITES CULTURELS ENDOMMAGÉS. Selon l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), au moins 53 sites culturels ont été endommagés en Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février dernier. Parmi ces sites figurent 29 sites religieux, 16 bâtiments historiques, quatre musées et quatre monuments, dont l'Unesco a pu vérifier les dégâts par de l'imagerie satellitaire et des acteurs sur place, a expliqué un porte-parole de l'Unesco, selon lequel cette liste "n'est pas exhaustive".

DES MILLIONS DE RÉFUGIÉS ET DÉPLACÉS. Le conflit a déjà contraint plus de 4,1 millions d'Ukrainiens à fuir leur pays, selon le dernier bilan de l'ONU vendredi. Au total, plus de dix millions de personnes, soit plus d'un quart de la population, ont dû quitter leur foyer soit en traversant la frontière pour se réfugier dans les pays limitrophes, soit en trouvant refuge ailleurs en Ukraine. L'ONU estime à près de 6,5 millions le nombre de déplacés à l'intérieur du pays.