Guerre en Ukraine : 4 choses à savoir sur Sergueï Lavrov, bras droit de Poutine invité de LCI et TF1 ce dimanche

Âgé de 72 ans, soit deux de plus que Vladimir Poutine, Sergueï Lavrov a fait toute sa carrière dans la diplomatie. D'abord employé au service de l'URSS au Sri Lanka, puis dépêché à New York, il est désigné représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de l'Onu en 1994. Dix ans plus tard, en 2004, il est appelé, par le président russe, à prendre le ministère des Affaires étrangères, un poste qu'il n'a pas quitté depuis, marquant ainsi sa loyauté au Kremlin.

Hors Russie, si certains l'ont trouvé exaspérant, l'homme a réussi à nouer de bonnes relations avec d'autres de ses homologues, dont l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry, lors de la négociation de l'accord nucléaire iranien de 2015. Déjà ferme, mais pas opposé aux compromis, il se forme ainsi une image d'homme "professionnel" et "bien informé", appuie l'ancien conseiller à la sécurité nationale américaine John Bolton, comme le rapporte le média The Independent.