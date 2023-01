Guerre en Ukraine : 4 morts et 50 blessés par des frappes russes, pas de trêve du Nouvel An

Les autorités ukrainiennes ont fait part d'un bilan de quatre morts et 50 blessés dans les frappes russes menées peu avant et juste après le Nouvel an, qui ont visé selon Moscou des installations de fabrication de drones. Ces attaques ont visé notamment Kiev, et sept autres régions ukrainiennes.

Dans la capitale ukrainienne, une dizaine d'explosions avaient été entendues le 31 décembre en début d'après-midi, puis plusieurs autres quelques dizaines de minutes après le passage à la nouvelle année. Dans le centre de Kiev, un missile a notamment éventré la façade d'un hôtel.