Guerre en Ukraine : 6 millions de réfugiés, livraisons de gaz perturbées... Le point sur la situation

Adhésion à l'OTAN. La Russie voit d'un mauvais œil une possible entrée de la Finlande dans l'Otan. Le pays nordique, par la voix de ses dirigeants, s'est dit favorable à une adhésion "sans délai". Le ministère russe des Affaires étrangères a réagi par la menace en évoquant des "mesures réciproques", en particulier "militaro-techniques" si cela devait arriver. En revanche, la Finlande a obtenu le soutien du secrétaire général de l'Alliance atlantique, Jens Stoltenberg, du chancelier allemand Olaf Scholz ainsi que d'Emmanuel Macron.

Sanctions économiques. Vladimir Poutine a estimé ce jeudi que les sanctions économiques imposées par les occidentaux à la Russie affectaient plus l'Europe que son pays. Dans ce contexte, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, doit échanger au sujet des sanctions et des perturbations dans les fournitures de gaz avec ses homologues du G7 ce vendredi et samedi en Allemagne. Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Otan doivent également se réunir les deux prochains jours pour discuter de leur soutien militaire à l'Ukraine et peut-être également à la Moldavie.

Gaz. Pour le deuxième jour consécutif, les livraisons de gaz à l'Europe étaient perturbées ce jeudi. Par exemple, l'Allemagne, l'un des principaux acheteurs européens de gaz russe, a vu son approvisionnement via l'Ukraine fondre de près de 40% en deux jours. Mercredi, le géant russe Gazprom avait confirmé que les volumes livrés à l'Europe en passant par le territoire ukrainien baisseraient de près de 30% ce jeudi, après 18% la veille. Sur ce point, la Russie et l'Ukraine se rejettent la responsabilité.