Guerre en Ukraine : 63 ou 400 morts ? Ce que l'on sait du bombardement de Makiivka

C'est ce qui fait réagir violemment un certain nombre de commentateurs russes, qui comptent pourtant parmi les plus favorables à l'invasion de l'Ukraine. Comment un tel arsenal a-t-il pu être entreposé sur un site de casernement, lui-même trop important, mal choisi, et non protégé ? "Qui a pu avoir l'idée de placer du personnel militaire en si grand nombre dans un même immeuble", se demande par exemple le blogueur spécialisé Archangel Spetznaz Z, très suivi en Russie, "là où même un idiot comprendrait qu'il y aurait de nombreux morts avec un simple tir d'artillerie ?". Andreï Medvedev, vice-président de l'assemblée législative de Moscou, a même estimé que "placer des troupes n'importe où dans des bâtiments, au lieu de les placer dans des abris, est une aide directe à l'ennemi".

Les experts russes estiment que le commandement continue de sous-estimer l'adversaire, pour expliquer que de telles erreurs aient été accumulées. Ainsi, selon plusieurs sources, les soldats stationnés à Makiivka, des réservistes arrivés récemment de Russie, utilisaient leurs téléphones portables pour donner des nouvelles à leurs familles. Une tolérance fautive de la part du commandement, puisqu'une telle pratique a pu littéralement guider les frappes ukrainiennes.

Cette séquence sur LCI (ci-dessous) démontre par exemple comment les photos et les vidéos d'un unique soldat, postées sur l'équivalent russe de Facebook, pourraient avoir dénoncé la présence de son contingent près de Kherson... dans une résidence finalement bombardée par les forces ukrainiennes en décembre dernier.