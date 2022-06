Russie : 93 milliards d'euros issus des exports de pétrole, gaz et charbon depuis son invasion de l'Ukraine

Une véritable mine d'or. Durant les 100 premiers jours de la guerre en Ukraine, la Russie a perçu 93 milliards d'euros pour ses exportations d'énergies fossiles. Selon le Centre for research on energy and clean Air (CREA), centre de recherche indépendant basé en Finlande, l'Union Européenne a pesé à hauteur de 61% dans ces rentrées d'argent, soit environ 57 milliards d'euros. L'Allemagne (12,1 milliards d'euros) et l'Italie (7,8 milliards) ont ainsi été les deux plus gros importateurs de ressources russes, juste derrière la Chine (12,6 milliards).