Des Ukrainiens formés en France, "attentat" en Russie, situation "difficile" à Bakhmout… Le point sur la situation en Ukraine

"Attentat" en Russie. Au moins 11 personnes sont mortes samedi et 15 autres ont été blessées lors d'une fusillade sur un terrain militaire russe dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a indiqué le ministère russe de la Défense, qui a dénoncé un "attentat". Selon le ministère, les faits se sont produits lors "d'un entrainement au tir avec des personnes s'étant portées volontaires pour prendre part à l'opération militaire spéciale (en Ukraine)". Les auteurs des faits, "deux citoyens originaires d'un pays de [l'ex-URSS]" ont été "abattus par un tir de riposte". Cette fusillade intervient en pleine mobilisation militaire en Russie, décrétée le 21 septembre après des revers de l'armée russe sur le front ukrainien, et alors que les bombardements venus d'Ukraine se sont multipliés ces derniers jours sur la région de Belgorod.

Biélorussie. Les premiers soldats russes du nouveau groupement militaire entre Moscou et Minsk sont arrivés en Biélorussie ont indiqué samedi 16 octobre, les autorités biélorusses. Plus tôt, cette semaine, Minsk avait annoncé la création d'une force armée conjointe censée défendre les frontières du pays face à une menace ukrainienne. Le ministère biélorusse de la Défense n'a pas communiqué le nombre de militaires russes déployés dans ce cadre. Lundi, le président Alexandre Loukachenko a accusé la Pologne, la Lituanie et l'Ukraine de préparer des attaques "terroristes" et un "soulèvement" en Biélorussie.