Guerre en Ukraine : l'UE s'accorde pour réduire de plus des deux tiers ses importations de pétrole russe

Depuis la capitale belge, notre reporter Bastien Augey précise, dans le duplex visible en tête de cet article, que l'Élysée a confirmé l'information. Il précise que l'accord concerne "seulement le pétrole arrivant en Europe via la voie maritime". "Le reste, qui arrive notamment par voie terrestre, par oléoduc, est exclu pour le moment". Et notre journaliste de résumer que cette dernière partie vise à "satisfaire la Hongrie, qui dépend du pétrole russe et ne voulait donc pas un embargo total".

Bastien Augey précise aussi que l'accord prévoit "d'autres sanctions". Parmi celles-ci, ce qu'a indiqué l'Élysée à TF1/LCI, l'exclusion de la principale banque russe, Sberbank, du système de paiement Swift.

Par ailleurs, Charles Michel a aussi précisé que l'Union européenne allait accorder 9 milliards d'euros à l'Ukraine pour ses besoins immédiats de liquidités.