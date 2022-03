"La Russie a étranglé la démocratie" : Joe Biden, dans un discours offensif, cible Vladimir Poutine

Insistant aussi sur les nombreuses sanctions financières prises à l'encontre de Moscou, le président des États-Unis a jugé que "le cœur de l'économie russe est touché". "Bientôt la Russie ne fera même plus partie des grandes économies du monde", a-t-il prédit, assurant que le PIB russe allait "être divisé par deux". "Vladimir Poutine est responsable de tout cela", a-t-il martelé, avant de s'adresser directement au peuple russe. "Sachez que vous n'êtes pas notre ennemi", a-t-il tenu à nuancer. "Vous ne souhaitez pas non plus tuer des innocents et assiéger des villes entières. (...) Vous ne méritez pas cette guerre." Avant de conclure, sous les applaudissements, en implorant, "pour l'amour de Dieu, cet homme ne doit pas rester au pouvoir."

Cette phrase a pu être interprétée comme un appel de Joe Biden à un "changement de régime" en Russie. Mais la Maison Blanche a rapidement précisé ces propos : "Ce que le président voulait dire, c'est que Poutine ne peut pas être autorisé à exercer un pouvoir sur ses voisins ou sur la région. Il ne parlait pas du pouvoir de Poutine en Russie, ni d'un changement de régime."