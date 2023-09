Ukraine : à Kiev, une rentrée scolaire sous la menace des bombardements

Si les combats se déroulent dans l'est et le sud du pays, les grandes villes éloignées de la ligne de front subissent en effet des frappes russes de missiles ou des drones explosifs. La capitale Kiev a par exemple été le théâtre mercredi dernier d'une attaque "massive" qui a fait deux morts, qualifiée de plus importante "depuis le printemps" par les autorités militaires locales.

Malgré ce déluge de feu, les écoles s'organisent. Dans certaines grandes villes, des abris sous-terrain ont été aménagés afin de permettre aux enseignants de poursuivre leurs cours en cas d'alertes aériennes avertissant de possibles bombardements. À Kiev, ville de plus de 3 millions d'habitants avant l'invasion russe, on recense 420 écoles dont "la majorité absolue" fonctionnent en présentiel, selon la mairie. Face au risque permanent de bombardements, des abris ont été aménagés dans 417 établissements pouvant accueillir jusqu'à 190.000 personnes.