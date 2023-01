La livraison de chars occidentaux à l'Ukraine, un incroyable défi logistique

Et si le plus dur restait à faire ? Passé le soulagement de voir les Occidentaux lui céder (enfin) des chars lourds, Volodymyr Zelensky est désormais confronté au casse-tête logistique que représentent ces engins. Tant pour leur livraison que leur maintenance.

Si on sait combien de tanks sont offerts à l'Ukraine - une centaine, Washington envoyant notamment 31 chars Abrams, Berlin 14 Leopard -, reste à savoir quand ils arriveront le sol ukrainien. Officiellement, le Royaume-Uni compte livrer ses chars Challenger 2 d'ici fin mars. L'Allemagne assure que cela sera fait fin mars début avril pour ses Leopard 2, le modèle dont Kiev a fait sa priorité. Et pour cause : il s'agit du plus répandu en Europe. Et donc le plus facile à obtenir et surtout entretenir.